العراق بصدد حظر تسع ألعاب إلكترونية تغذي العنف وتحرض على الإجرام

2024-01-31 17:36:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الأربعاء، العمل على اغلاق 9 ألعاب الكترونية تسهم بزيادة العنف المجتمعي بالتنسيق مع هيئة الاعلام والاتصالات ووزارة الاتصالات، فيما أكدت ملاحقة مروجيها استخبارياً.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية وخلية الاعلام الأمني العميد مقداد ميري في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "فاتحنا هيئة الاعلام والاتصالات ووزارة الاتصالات حول غلق تسعة العاب إلكترونية تعمل على زيادة العنف المجتمعي والاسري وتحرض على زيادة الدوافع الاجرامية".

وأضاف ميري أن "هذه الألعاب تتسبب بهدر أموال طائلة من خلال تغذيتها وتحديثها وسنلاحق مروجيها من خلال الاجهزة الاستخبارية".

وتنتشر في العراق العديد من الألعاب الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي التي تدعم المحتوى الهابط او تروج لدوافع إجرامية مجتمعية، كما تقول الأجهزة الأمنية العراقية، فيما بدأت السلطات العراقية حملات لاعتقال مروجيها.