2024-01-31 18:18:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشفت وزارة الداخلية اليوم الاربعاء (31 كانون الثاني 2024)، عزمها ملاحقة مروجي 9 العاب الكترونية في العراق "استخباريا" كونها تزيد من الدوافع الاجرامية.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية وخلية الاعلام الامني العميد مقداد ميري، في تصريحات تابعتها "بغداد اليوم"، إنه "فاتحنا هيئة الاعلام والاتصالات ووزارة الاتصالات حول غلق تسعة العاب إلكترونية تعمل على زيادة العنف المجتمعي والاسري وتحرض على زيادة الدوافع الاجرامية كما تتسبب بهدر أموال طائلة من خلال تغذيتها وتحديثها وسنلاحق مروجيها من خلال الاجهزة الاستخبارية".

من جانب اخر، اشار الى ان "المديرية العامة لشؤون مكافحة المخدرات ضبطت 4 كيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة في محافظتي بغداد وديالى وفككت عددا من شبكات تجارة المخدرات والقت القبض على عناصرها".

وفي وقت سابق، كشفت لجنة حصر السلاح بيد الدولة عزمها اغلاق الالعاب الالكترونية المحرضة على العنف مثل بوبجي ومريم والفيل الازرق، مشيرة الى ان مليار دولار خرجت خارج العراق وتم انفاقها على هذه الالعاب.