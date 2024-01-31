الهجرة: خطة من عدة محاور لإنهاء ملف النزوح خلال العام الحالي

2024-01-31 18:24:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واع ـ نصار الحاجأعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الأربعاء، وضع خطة من عدة محاور تمهيداً لإنهاء ملف النزوح، لافتة إلى السعي لحسم هذا الملف خلال العام الحالي.وقال مدير دائرة الفروع والمتحدث باسم الوزارة علي عباس، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة تبذل جهودا حثيثة عبر خطة من عدة محاور تهدف إلى إنهاء ملف النزوح خلال العام الحالي"، مبيناً، أن "قراراً صدر من مجلس الوزراء ينص على إنهاء تواجد العائلات في المخيمات تمهيداً لإنهاء ملف النزوح".‏وأشار، إلى أن "الوزارة باشرت وضع آلية ضمن هذه الخطة من عدة محاور وتمت المصادقة عليها، تتضمن عدة فقرات وتضم جملة من الإجراءات التي يجب على المؤسسات الأخرى العمل بموجبها مثل صندوق إعادة الإعمار ولجنة التعويضات، فضلاً عن التربية والصحة والبلديات وغيرها".وأضاف، أن "تلك الإجراءات تهدف إلى تسهيل وتهيئة البيئة المناسبة لعودة العوائل إلى مناطقها"، مؤكداً، "مضي الوزارة بالعمل على إنهاء ملف النزوح".