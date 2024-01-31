النجف الأشرف.. إتلاف أكثر من 270 كغم من المواد المخدرة

2024-01-31 18:36:02 - المصدر: واع

النجف الاشرف – واع – حيدر فرمانأعلنت لجنة إتلاف المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الأربعاء، عن إتلاف أكثر من 270 كغم من المواد المخدرة و30 ألف قرص في النجف الأشرف.وقال رئيس لجنة إتلاف المخدرات والمؤثرات العقلية صهيب دحام المعاضيدي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "في ضوء توجيهات مجلس القضاء الأعلى بسرعة إتلاف المواد المضبوطة من المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيمائية لمنع تكدسها، انتقلت لجنة إتلاف المخدرات والمؤثرات العقلية إلى محافظة النجف الأشرف، وذلك لإتلاف المواد المضبوطة في قسم الطب العدلي بالمحافظة وفي الأقسام التابعة لمحافظات الفرات الأوسط، حيث باشرت اللجنة بأعمالها وتبين أن المواد المضبوطة هي عبارة عن 270 كيلو و703 غرامات من المواد المخدرة مع 30 ألف قرص".وأكد أنه "تم فحص تلك المواد فحصا دقيقا من قبل اللجنة وبعدها تم الانتقال إلى المرحلة الثانية وهي إتلافها في محارق مستشفى الأمل وبدرجات حرارة عالية وصلت إلى 1200 درجة مئوية ومن ثم التحقق من أن تلك المواد أصبحت غير فعالة كمواد مخدرة من خلال الفحص الفني الذي تجريه اللجنة"، لافتا الى أن "اللجنة مستمرة بعملية الإتلاف لحين إتلاف كافة المواد المضبوطة".بدوره، أكد معاون مدير عام شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية حسن فالح العرداوي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية شرعت باستحداث قسم تأهيل المتعاطين من المخدرات واستحداث المصحات القصيرة ومصحات التأهيل لإعادة تأهيل مدمني المخدرات في عموم العراق"، لافتا الى أن "السعة السريرية للمصحات بين 300-500 سرير، حيث خضعت هذه المصحات الى رقابة من قبل وزارة الصحة، عبر تنسيب الأطباء والكوادر الطبية وإصدار الخطط العلاجية ومصادقتها من قبل وزير الصحة".وذكر أنه "تم إعداد خطة تدريبية للنزلاء في هذه المصحات من قبل وزارة الداخلية، كما تم التنسيق مع مجلس القضاء الأعلى لتفعيل المادة 39 بإيداع المتهم بتعاطي المخدرات في المصحات وإطلاق سراحه وفق قرار يصدر من لجنة طبية نفسية مختصة تأخذ بنظر الاعتبار المحكمة المختصة محكمة الجنح القرار وفق المدة العلاجية المقررة".وأوضح أن "الهدف الرئيسي من المصحة هو معالجة المدمن من المواد المخدرة المنصوص عليها بقانون 50 لسنة 2017 واللوائح الملحقة بهذا القانون من خلال تخليص المدمن من هذه المواد الشائعة في البلد حاليا، مثل الكبتاجون والكريستال او الأفيون وغيرها من المواد المخدرة المنصوص عليها قانونا".