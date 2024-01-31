التعليم: أكثر من 100 جامعة وكلية عراقية في تصنيف عالمي

2024-01-31 18:42:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

حققت أكثر من مئة جامعة وكلية عراقية مواقعها التنافسية في تصنيف (webometrics) في نسخته الخاصة بالعام 2024.

وأظهرت نتائج التصنيف تنافس (32000) مؤسسة جامعية حول العالم على وفق مؤشرات الحضور الافتراضي للجامعات عن طريق مواقعها وقياس نسبة الوضوح (50%) والشفافية (10%) وقوة وتميز البحوث (40%).

وشهدت النسخة الحالية تقدما في مراتب الجامعات العراقية حيث جاءت جامعة بغداد بالتسلسل (1460) ثم جامعات ديالى والمستنصرية والموصل والكوفة والفرات الأوسط والجامعات والكليات العراقية الأخرى التي أشرها الموقع الرسمي للتصنيف (https://www.webometrics.info/en/aw/Iraq) التابع للمركز الأعلى للبحث العلمي في اسبانيا.