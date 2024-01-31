إتلاف 270 كغم و30 ألف قرص من المخدرات في النجف

2024-01-31 18:48:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة الاتحادية، اليوم الأربعاء، إتلاف 270 كغم و30 ألف قرص من المخدرات في محافظة النجف، فيما بينت ان عملية الاتلاف استغرقت أكثر من 3 ساعات.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إنها "أتلفت كميات كبيرة من المخدرات والمؤثرات العقلية بمحافظة النجف والمضبوطة وفق محاضر قانونية والمخزونة في غرف حصينة بدائرة الطب العدلي".

وأضافت أن "عملية الإتلاف تمت، بأشراف وزير الصحة ورئيس الهيئة الوطنية العليا لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، وبحضور بحضور نائب رئيس محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية ورئيس لجنة إتلاف المخدرات، ومدير قسم المخدرات في وزارة الصحة وجميع أعضاء اللجنة المختصة من الوزارات المعنية".

وبحسب البيان، فقد "تم إتلاف 270 كيلوغرام و30,277 ثلاثون ألف ومائتين وسبعة وسبعين قرصا من المخدرات والمؤثرات العقلية والتي تم ضبطها وفق 856 محضر قانوني".

وأضاف تم "إجراء الفحص الفني لجميع القضايا وسحب نماذج وفحصها خلال أربعة أيام وبعدها تم نقلها الى مستشفى الامل لغرض حرقها بمحارق تصل درجة حرارتها أكثر من 1200 درجة مئوية".

وأشار البيان، إلى أن "عملية الحرق استغرقت أكثر من ثلاثة ساعات تم بعدها اعادة الفحص الفني للمخلفات للتأكد من عدم فعاليتها".