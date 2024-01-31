التعليم: أكثر من مئة جامعة وكلية عراقية في تصنيف (webometrics)

2024-01-31 18:54:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، أن أكثر من مئة جامعة وكلية عراقية حققت مواقعها التنافسية في تصنيف (webometrics) في نسخته الخاصة بالعام 2024.وقال بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "نتائج تصنيف التنافس أظهرت (32000) مؤسسة جامعية حول العالم على وفق مؤشرات الحضور الافتراضي للجامعات عن طريق مواقعها وقياس نسبة الوضوح (50%) والشفافية (10%) وقوة وتميز البحوث (40%)".وأضاف البيان، أن "النسخة الحالية شهدت تقدما في مراتب الجامعات العراقية حيث جاءت جامعة بغداد بالتسلسل (1460) ثم جامعات ديالى والمستنصرية والموصل والكوفة والفرات الأوسط والجامعات والكليات العراقية الأخرى التي أشرها الموقع الرسمي للتصنيف (https://www.webometrics.info/en/aw/Iraq) التابع للمركز الأعلى للبحث العلمي في إسبانيا".