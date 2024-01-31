البيت الابيض: سنفعل مابوسعنا للرد على هجمة الاردن

2024-01-31 19:12:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

اكد البيت الابيض، اليوم الاربعاء (31 كانون الثاني 2024)، انه "سنفعل مابوسعنا لمحاسبة المسؤولين عن الهجوم الاخير في الاردن".

وقال منسق الاتصالات الخارجية للبيت الابيض جون كيربي، في مؤتمر صحفي تابعته "بغداد اليوم"، إنه "لا نسعى للحرب مع إيران أو حرب أوسع نطاقا في المنطقة"، مبينا انه "سنفعل ما يلزم من أجل محاسبة المسؤولين عن الهجوم الأخير في الأردن".





واضاف ان "الهجوم الأخير في الأردن كانت وراءه المقاومة الإسلامية في العراق والتي تضم مجموعات متعددة"، مشيرا الى ان "مستشار الأمن القومي بحث مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي اليوم ملفي المساعدات والرهائن، ونسعى للتوصل إلى هدنة طويلة الأمد في غزة".





وحول اعلان كتائب حزب الله تعليق عملياته، قال لاناخذ هذا بشكل جدي، وهذه المجموعة ليست الوحيدة التي تهاجم قواتنا في العراق وسوريا.



