سوريا تودع كأس آسيا بعد خسارتها أمام إيران بركلات الترجيح

2024-01-31 19:30:03 - المصدر: واع

متابعة - واعاقتنص منتخب إيران بطاقة التأهل إلى ربع نهائي كأس آسيا بعد الفوز بركلات الترجيح على سوريا بنتيجة (5-3) اليوم الأربعاء على ملعب عبدالله بن خليفة، ضمن منافسات ثمن نهائي كأس آسيا 2023 المقامة في قطر.امتدت المباراة لشوطين إضافيين بعد التعادل (1-1) في الوقت الأصلي ثم اللجوء لركلات الترجيح، حيث أهدر محمود اليوسف ويتمكن المنتخب الإيراني من تحقيق فوز بشق الأنفس.افتتح مهدي طارمي التهديف لإيران في الدقيقة 34 من ركلة جزاء، ثم أدرك عمر خريبين التعادل لسوريا في الدقيقة 64 من ركلة جزاء أيضاً.