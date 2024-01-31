"اللحم بعجين".. بضاعة لا تبور في مطاعم إربيل (صور)

2024-01-31 19:30:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تُعد أكلة "اللحم بعجين" من أبرز أنواع الأطعمة التي تلقى رواجاً في مطاعم مدينة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، إذ يكاد لا يخلو منها مطعم مع اقبال كبير عليها لجودة طعمها وزهد أسعارها التي تكون في متناول الجميع، ويمكن تناولها على مدار اليوم بمختلف الأوقات.

وكالة شفق نيوز، رافقت عمل أحد الطباخين المتخصصين بصناعتها في أحد مطاعم اربيل، ووثقت أجواء تحضيرها وصناعتها بطريقة خاصة بها، بحركات معينة وصولا الى إدخالها الفرن ووصولها طازجة للزبائن.

ويقول الشيف فارس احمد، لوكالة شفق نيوز إن "اللحم بالعجين هي أكلة شعبية يُقبل عليها العراقيون بشكل كبير حيث تتكون من العجين مع خليط من اللحم المفروم والطماطم والبصل اضافة الى وضع بهارات خاصة اذ تختلف من مطعم لآخر".

ويضيف أن "مراحل صناعة هذه الاكلة تتضمن دعك العجينة لتصبح بشكل دائري ووضع الخلطة عليها ومن ثم وضعها داخل الفرن لعدة دقائق".

وعن الأسعار، يوضح الشيف أن "الاسعار تختلف حسب الحجم، اذ تبدأ القطعة الواحدة من (1500) دينار وقد تصل الى 3 آلاف دينار، اضافة الى وجود إضافات مثل البيض أو الجبن وذلك حسب طلب الزبون".

من جهته يقول محمود عمر وهو زبون في مطعم الشيف فارس، في حديث لوكالة شفق نيوز إن "اللحم بالعجين أكلة خفيفة يُقبل عليها الناس بشكل كبير وتلقى رواجاً واسعاً وذلك لمذاقها اللذيذ وسرعة تحضيرها اضافة الى انها مناسبة لجميع الوجبات خلال اليوم".

ويضيف ان "من الاسباب التي يجعل الاقبال على هذه الاكلة كبيراً هو سعرها الرخيص المناسب لجميع الزبائن".