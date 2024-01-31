مكية يبحث تسليم (1444) وحدة سكنية في مدينة بسماية لمستحقيها

2024-01-31 19:36:02 - المصدر: واع

بغداد - واعبحث رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر محمد مكية، مع نائب رئيس مجلس إدارة شركة هانوا الكورية الجنوبية في العراق جونغ هون لي ، تسليم (1444) وحدة سكنية في مدينة بسماية لمستحقيها من السنوات السابقة قريبا جدا.وقال المتحدث باسم الهيئة مثنى غانم في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر محمد مكية، بحث مع نائب رئيس مجلس إدارة شركة هانوا الكورية الجنوبية في العراق جونغ هون لي، جداول تسليم الوحدات السكنية في مدينة بسماية للمواطنين ممن سبق لهم التسجيل على الوحدات في سنوات سابقة."وأكد مكية في الإجتماع، بحسب البيان، أن "(1444) وحدة سكنية ستتسلمها الهيئة من الشركة الكورية قريبا جدا، ومن ثم تسليمها للمواطنين المسجلين عليها منذ سنوات سابقة، موضحا أن الهيئة تولي إستكمال مشروع مدينة بسماية أهمية كبيرة، كونه سيوفر (100) الف وحدة سكنية، وبمواصفات دقيقة".وأضاف أن "البرنامج الحكومي عالج أزمة السكن عبر سياسة إنشاء المدن الجديدة في بغداد والمحافظات وبالإسلوب الاستثماري الأمثل، ووفق معايير الإستدامة"، مبينا أن "العاصمة بغداد ستشهد إنشاء أكثر من مدينة متكاملة الخدمات والبنى التحتية، ومن شأن المدن تلك تقديم أفضل الخدمات للمواطنين ومنها مدينة الجواهري وعلي الوردي ومدينة الصدر الجديدة، اضافة الى مدينة بسماية".جدير بالذكر أن الهيئة الوطنية للإستثمار أعلنت في وقت سابق عن قوائم بإسماء المواطنين المتعاقدين لشراء الوحدات السكنية والمستحقين لإستلامها.