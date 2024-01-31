2024-01-31 19:42:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلن المتحدث باسم رئاسة اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، ان الرئاسة ستحدد قريبا موعدا جديدا لإجراء انتخابات برلمان الاقليم.

وقال دلشاد شهاب في مؤتمر صحفي، تابعته وكالة شفق نيوز، ان رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني سيعلن قريبا عن موعد جديد لإجراء انتخابات الدورة السادسة لبرلمان اقليم كوردستان.

وأضاف شهاب، أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق كانت لها عدد من المطالب من الحكومة الاتحادية، لافتا الى ان بغداد استجابت لجميع تلك الطلبات.

وأكد شهاب، أن رئاسة اقليم كوردستان تواصل اجتماعاتها مع المفوضية العليا للانتخابات في العراق وتستجيب لجميع مطالبها، لافتا إلى أنه سيتم في القريب العاجل تحديد موعد جديد لإجراء انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان.

وأصدر رئيس إقليم كوردستان العراق نيجيرفان بارزاني، في آب الماضي، مرسوماً إقليمياً يقضي بإجراء انتخابات برلمان كوردستان في دورته السادسة بتاريخ 25 من شهر شباط من العام 2024.

إلا أن مفوضية الانتخابات الاتحادية طلبت تأجيل الموعد لاسباب فنية.