مع الاستعداد لانعقاده الأول.. مجلس محافظة بغداد يكشف أولويات عمله في المرحلة المقبلة

2024-01-31 19:42:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد مجلس محافظة بغداد، اليوم الأربعاء (31 كانون الثاني 2024)، عمله على تطوير واقع الخدمات الأساسية والضرورية في عموم العاصمة خلال المرحلة المقبلة.

وقالت عضو المجلس علا التميمي، لـ"بغداد اليوم"، "اننا سنعمل من خلال مجلس محافظة بغداد على تطوير واقع الخدمات الأساسية والضرورية في عموم العاصمة خلال المرحلة المقبلة، خاصة المتعلقة بشبكات المجاري والصرف الصحي والشوارع، إضافة الى حسم ملف التجاوزات والعشوائيات والسكن الزراعي".

وبينت التميمي اننا "سنعمل بشكل شديد على الرقابة على عمل الحكومة المحلية في بغداد وكذلك الدوائر الخدمية، وسنراقب كل كبيرة وصغيرة، فلا يمكن نجاح أي عمل دون وجود الرقابة والمتابعة".

ومن المؤمل ان تعقد مجالس المحافظات اولى جلساتها بعد 4 ايام من الان حيث ينص القانون على ان تنعقد مجالس المحافظات خلال 15 يوما من تاريخ المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات.

وحصد كل من قوى الاطار التنسيقي وتحالف تقدم على اعلى الاصوات ضمن مجلس محافظة بغداد.