مواعيد مباريات ربع نهائي كأس آسيا

2024-01-31 20:12:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اكتمل عقد منتخبات دور الـ8 من كأس أمم آسيا 2023 مع انتهاء منافسات دور الـ16.

وتأهل، اليوم الأربعاء، كل من اليابان وإيران، بعد الفوز على كل من البحرين وسوريا على الترتيب.

وفي وقت سابق، صعدت منتخبات كل من قطر، الأردن، طاجيكستان، كوريا الجنوبية، أستراليا، أوزبكستان، لتتضح بشكل نهائي معالم مباريات دور الـ8 للبطولة القارية.

وتشهد مواجهات ربع النهائي مباريات قوية، إذ يلعب المنتخب الكوري الجنوبي ضد أستراليا، بينما تلعب طاجيكستان ضد الأردن، وتواجه قطر أوزبكستان، وأخيرًا اليابان تواجه إيران.

وفيما يلي موعد مباريات ربع نهائي كأس آسيا:

طاجيكستان × الأردن الجمعة 2 فبراير / شباط

أستراليا × كوريا الجنوبية الجمعة 2 فبراير / شباط

إيران × اليابان قمة السبت 3 فبراير/ شباط

قطر × أوزبكستان السبت 3 فبراير / شباط

أما نصف نهائي كأس آسيا، سيكون مواجهة بين الفائزين من المباراة الأولى والثانية، ومواجهة أخرى بين الفائزين من المباراة الثالثة والرابعة.