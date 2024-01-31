2024-01-31 20:48:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي الشيخ همام حمودي، أهمية بناء العلاقات الخارجية، خاصة مع دول الجوار، وفقا للثوابت والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.وذكر بيان لمكتب الشيخ حمودي تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "الشيخ همام حمودي رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي استقبل اليوم الاربعاء عبد اللطيف رشيد رئيس جمهورية العراق، وبحثا مستجدات الساحتين الوطنية والدولية."وأضاف، أن " الطرفين أكدا على أولوية ترسيخ الامن والاستقرار كاساس لتحقيق اي نهضة وطنية شاملة، ومسؤولية كل القوى السياسية الوطنية في توحيد المواقف والرؤى تجاه التحديات والقضايا الوطنية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية"، منوهان الى "اهمية انتخابات المجالس المحلية في تعزيز الجهد الخدمي والارتقاء بواقعها".