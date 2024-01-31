2024-01-31 21:18:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت وزارة الداخلية، القاء القبض على متاجِريّن بالمخدرات متلبسين بتهريب (7) كغم من الكبتاجون بالأنبار.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "بعملية نوعية قل نظيرها ذات عمق استخباري دقيق، القت مديرية شؤون مخدرات الأنبار القبض على متاجِريّن بالمخدرات متلبسين بالجرم المشهود بتهريب (7) كليو غرام من حبوب الكبتاجون المخدرة داخل أحشاء احد الحيوانات بطريقة ماكرة إذ تم استخراجها وضبطها أصوليا بعد عبورها المنطقة الحدودية في محافظة الأنبار غربي العراق" .