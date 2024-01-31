رأسية روكي في شباك أوساسونا تعيد برشلونة للانتصارات

2024-01-31 21:18:02 - المصدر: واع

متابعة - واعحقق برشلونة الانتصار 1-0، خلال مواجهة أوساسونا، مساء الأربعاء، خلال المباراة المؤجلة من منافسات الجولة 20 من الدوري الإسباني.وسجل هدف المباراة الوحيد فيتور روكي في الدقيقة 63، ليعيد برشلونة إلى طريق الانتصارات مجددا.وبهذا الفوز رفع البارسا رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الليجا، فيما تجمد رصيد أوساسونا عند 26 نقطة في المركز 12.