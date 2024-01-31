ليفربول يمطر شباك تشيلسي برباعية

2024-01-31 23:54:02 - المصدر: واع

متابعة - واعاكتسح ليفربول ضيفه تشيلسي بملعب آنفيلد (4-1)، الأربعاء، في الجولة 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.رباعية الريدز جاءت عن طريق ديوجو جوتا، كونور برادلي، دومينيك سوبوسلاي ولويس دياز في الدقائق (23، 39، 65 و79)، فيما أحرز كريستوفر نكونكو هدف تشيلسي الوحيد (ق 71).بهذا الانتصار، عزز ليفربول موقعه في صدارة الترتيب بوصوله للنقطة 51، فيما استقر تشيلسي في المركز العاشر بتوقفه عند 31 نقطة.