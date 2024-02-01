حظوظ رونالدو ترتفع للمشاركة مع النصر امام إنتر ميامي

2024-02-01 04:30:02 - المصدر: واع

متابعة - واعأفادت شبكة "بي إن سبورتس" عن تطور مهم بشأن مشاركة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع النصر أمام إنتر ميامي الأميركي في كأس موسم الرياض.وأشارت الشبكة إلى أنّ هناك تفاؤل حول مشاركة كريستيانو رونالدو مع النصر أمام إنتر ميامي الذي يضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.ومن المقرر أن يواجه النصر نظيره إنتر ميامي في كأس موسم الرياض على ملعب المملكة أرينا، اليوم الخميس.هذا وكان لويس كاسترو مدرب النصر في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة إنتر ميامي قد قال: "كريستيانو رونالدو في المرحلة الأخيرة من التأهيل، وسيعود قريبًا للتدريب مع المجموعة وهو في تحسن، ودائمًا نحن نقاتل على جميع البطولات، ومطالبون بتحقيقها".