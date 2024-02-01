رسميا.. نجم دورتموند يبدأ رحلة جديدة في البريميرليج

2024-02-01 04:54:01 - المصدر: واع

متابعة – واعنجح نادي نوتنجهام فورست في إبرام صفقة مميزة من الدوري الألماني، بضم أحد نجوم بوروسيا دورتموند، قبل ساعات قليلة على انتهاء فترة الانتقالات الشتوية لموسم 2023-2024.وأعلن نوتنجهام، في بيان رسمي له، تعاقده مع الأمريكي جيوفاني رينا قادما من بوروسيا دورتموند على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.وكانت تقارير صحفية قد أفادت بأن الاتفاق بين نوتنجهام ودورتموند، ينص على إمكانية شراء النادي الإنجليزي للاعب بمقابل يتراوح بين 15 و20 مليون يورو.وأوضح النادي الإنجليزي أن الدولي الأمريكي، البالغ من العمر 21 عاما، سيرتدي القميص رقم 20 مع فريقه الجديد.يذكر أن رينا خاض 121 مباراة بقميص دورتموند منذ الانضمام إليه عام 2019، ليتوج معه بطلا لكأس ألمانيا في 2021.ويحتل نوتنجهام فورست المركز 16 في ترتيب فرق البريميرليج برصيد 20 نقطة.