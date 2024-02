الليلة.. ميسي ورونالدو في "الرقصة الأخيرة"

شفق نيوز/ تُستأنف مباريات كأس موسم الرياض، عندما يلتقي نادي النصر السعودي مع نظيره إنتر ميامي اليوم الخميس، حيث تتجه الأنظار صوب ملعب المملكة أرينا لمتابعة مباراة اللقاء الذي سيجتمع فيه كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي مجددا.

ومن المنتظر أن تكون هذه المباراة هي الثانية التي تجمع ميسي ورونالدو في العاصمة السعودية الرياض.

وكانت منافسات كأس موسم الرياض افتتحت يوم الاثنين الماضي، عندما فاز الهلال السعودي على إنتر ميامي الأميركي بقيادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي بنتيجة 3/4.

وتم وصف المباراة بـ"الرقصة الأخيرة" كونها قد تكون الأخيرة بالفعل في سلسلة اللقاءات التي جمعت النجمين رونالدو وميسي.

وهذه المباراة هي الثانية التي تجمع ميسي ورونالدو في الرياض حيث تواجها العام الماضي في كأس موسم الرياض أيضاً، ووقتها كان ميسي ضمن صفوف باريس سان جيرمان الذي واجه فريق نجوم الهلال والنصر في مباراة حسمها باريس بالفوز 5-4.

كما ستكون مواجهة الأول من فبراير/ شباط الجاري 2024 رقم 38 في تاريخ مواجهات رونالدو وميسي، حيث التقيا في 37 مواجهة سابقة آخرها مباراة العام الماضي في كأس موسم الرياض.

ولم يلعب رونالدو ضد ميسي مباريات ودية مع الأندية من قبل سوى مباراة كأس موسم الرياض العام الماضي، لكنهما لعبا مباراتين وديتين بين البرتغال والأرجنتين وفاز كل منهما في مباراة واحدة، كما سجل كل منهما في مرمى منتخب الآخر هدفاً واحداً.

مباراة تاريخية أسطورية بين النصر وانتر ميامي في #كاس_موسم_الرياض ⚽?Gear up for a legendary match between Al Nassr and Inter Miami in the #RiyadhSeasonCup ⚽?#BigTime#RiyadhSeason #برنامج_جودة_الحياة pic.twitter.com/udeEQlNJ2a