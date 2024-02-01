2024-02-01 05:42:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس آسيا لكرة القدم، يوم الخميس، عن تصدر مهاجم المنتخب العراقي أيمن حسين لائحة هدافيّ البطولة بعد انتهاء دور الـ16.

وما زال لاعب المنتخب العراقي أيمن حسين محتفظاً بصدارة الهدافين بستة أهداف رغم مغادرة المنتخب البطولة بعد الخسارة أمام المنتخب الاردني بنتيجة 3-2.

بينما يلاحق أيمن حسين، مهاجم المنتخب القطري أكرم عفيف، ولاعب المنتخب الياباني اياسي اويدا، بأربعة أهداف لكل منهما.

ويأتي بالترتيب الثالث ثلاثة لاعبين هم علي الدباغ لاعب المنتخب الفلسطيني، ولاعب المنتخب الكوري الجنوبي لي كان إن، ولاعب المنتخب الإيراني مهدي طارمي.

يذكر أن أهداف أيمن حسين سجلت على منتخبات إندونيسيا هدف، والياباني هدفين، والفيتنامي هدفين، والأردني هدفاً واحداً.