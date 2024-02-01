2024-02-01 06:30:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ استذكر رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الخميس، الذكرى السنوية لهجوم الأول من شباط، عاداً هذه الذكرى "عماداً للوحدة والتضامن".

وقال نيجيرفان بارزاني، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في موقع X، "نستذكر اليوم رفاقنا وزملائنا شهداء الأول من شباط الخالدين".

وأضاف "فلنجعل من ذكرى الشهداء الذين كانوا مجموعة من القيادات والكوادر البارزة في الحزب الديمقراطي و الاتحاد الوطني والأحزاب الأخرى وشعب كوردستان الذين تعرضوا لجريمة إرهابية، عماداً للوحدة والتضامن والعمل معا لخدمة حاضر ومستقبل الشعب والوطن بشكل أفضل".

وختم قائلا "السلام على ذكرى وأرواح شهداء 1 شباط وجميع شهداء كوردستان، فلترقد أرواحهم بسلام و التحية لذويهم".

وتحيي كوردستان، في الاول من شباط في كل عام، ذكرى حادثة الأول من شباط، التي وقعت في اول يوم من عيد الاضحى، عندما استهدف "ارهابيون" عام 2004 بتفجيرين انتحاريين في اربيل الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني.

وأسفر الحادث وقتها عن مقتل اكثر من 100 مسؤول ومواطن مدنيين فضلا عن اصابة نحو 250 آخرين بجروح.