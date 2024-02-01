2024-02-01 06:42:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس آسيا لكرة القدم، يوم الخميس، عن تصدر مهاجم المنتخب العراقي أيمن حسين لائحة هدافيّ البطولة بعد انتهاء دور الـ16.

وما زال لاعب المنتخب العراقي أيمن حسين محتفظاً بصدارة الهدافين بستة أهداف رغم مغادرة المنتخب البطولة بعد الخسارة أمام المنتخب الاردني بنتيجة 3-2.

بينما يلاحق أيمن حسين، مهاجم المنتخب القطري أكرم عفيف، ولاعب المنتخب الياباني اياسي اويدا، بأربعة أهداف لكل منهما.

ويأتي بالترتيب الثالث ثلاثة لاعبين هم علي الدباغ لاعب المنتخب الفلسطيني، ولاعب المنتخب الكوري الجنوبي لي كان إن، ولاعب المنتخب الإيراني مهدي طارمي.

يذكر أن أهداف أيمن حسين سجلت على منتخبات إندونيسيا هدف، والياباني هدفين، والفيتنامي هدفين، والأردني هدفاً واحداً.

إلى ذلك، كرمت إدارة نادي أم صلال القطري، أيمن حسين، بعد المستويات "الكبيرة" التي قدمها في بطولة كأس آسيا 2023، وصدارته لترتيب الهدافين.

وحظى حسين باستقبال حافل من قبل إدارة ناديه السابق أم صلال، وفي مقدمتهم عبد العزيز بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس النادي، الذي وجه دعوة للمهاجم العراقي، والإشادة به وتكريمه رغم وداع أسود الرافدين من البطولة.

وقدم آل ثاني هدية تذكارية إلى حسين، وسط حضور عدد من الصحفيين، مثمنا دوره البارز في انتصارات أسود الرافدين بدور المجموعات، ومنافسته الشديدة لنجوم القارة على صدارة الهدافين، برصيد 6 أهداف.

ولم تتضح إمكانية عودة حسين لناديه السابق الذي مثله قبل موسمين بدوري نجوم قطر، وارتباطه الحالي مع القوة الجوية.

وعلى صعيد متصل، بدأ نادي استقلال طهران الإيراني مفاتحة هداف آسيا والعراق أيمن حسين لتمثيله بالموسم المقبل.

ويسعى النادي الإيراني للظفر بخدمات حسين في مشاركته المقبلة بدوري أبطال آسيا وتعزيز خط المقدمة، عقب المستوى المبهر الذي قدمه حسين ببطولة كأس آسيا.

يذكر أن أيمن حسين ما زال متواجدا بالدوحة رغم عودة البعثة العراقية إلى بغداد، أمس الأربعاء بعد انتهاء المشاركة الآسيوية.