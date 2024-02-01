إطلاق التقديم على قروض الإسكان الأسبوع المقبل

2024-02-01 06:54:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، الخميس (1 شباط 2024)، أنها ستطلق مطلع الأسبوع المقبل التقديم على قروض صندوق الإسكان، ضمن الخطة الإقراضية للصندوق البالغة قيمتها 750 مليار دينار.

وذكر المتحدث باسم الوزارة نبيل الصفار، في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته "بغداد اليوم"، أن "عملية التقديم ستكون من خلال استمارة إلكترونية ستبقى مفتوحة لحين نفاد الحصة المقررة لكل محافظة"، مشيراً الى أن "عدد المستفيدين من قروض الصندوق للعام الماضي 2023 بلغ 20 ألف مقترض وبمبالغ إجمالية وصلت إلى 650 مليار دينار"حسبما نقلت الصحيفة الرسمية.

وأضاف الصفار، أن "هناك زيادة قدرها 100 مليون دينار للمقترضين المتقدمين على المجمعات السكنية التي تنفذها الوزارة"، مشيراً إلى أن "الصندوق سهّل عملية الدخول إلى استمارة الموقع والتقديم على القرض بسهولة، كون الكثيرين كانوا يشكون في المرات السابقة من صعوبة الدخول إلى الموقع، وبالتالي استغلال أصحاب المكاتب لهم".