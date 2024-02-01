2024-02-01 07:18:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأبدى رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية عقيل مفتن استعداد اللجنة لدعم لعبة الكيوكوشنگاي قارياً وعربياً ومحلياً ، جاء ذلك خلال استقباله رئيس الاتحاد الآسيوي، رئيس الاتحاد العراقي للكيوكوشنگاي عمار عدنان وهيب.وذكر بيان للجنة الأولمبية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن" مفتن استمع لعرض موجز قدمه وهيب عن واقع اللعبة وقواعد ممارسيها في العراق وسعي الاتحاد الآسيوي لتطويرها في العراق وعموم بلدان القارة".وأضاف أن " رئيس اللجنة الأولمبية، طالبَ وهيب بتوظيف مسؤولياته تلك بالارتقاء بواقع اللعبة في بلاده، كما أبدى مفتن استعداد اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية لدعم اتحاد اللعبة في سعيه لتنظيم بطولة العرب بالكيوكوشنگاي، في العاصمة بغداد، خلال شهر كانون الأول من العام الحالي".