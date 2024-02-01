انخفاض أسعار الدولار في بغداد وأربيل مع افتتاح البورصة

2024-02-01 07:18:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، يوم الخميس، في أسواق بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان مع افتتاح البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 151800 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار أمس الأربعاء 152850 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 152750 ديناراً عراقياً، بينما بلغ الشراء 150750 ديناراً لكل 100 دولار.

وفي أربيل سجل الدولار انخفاضاً أيضاً في محال الصيرفة حيث بلغ سعر البيع 151600 دينار مقابل 100 الدولار، وسعر الشراء 151500 دينار مقابل 100 دولار.