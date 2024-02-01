محافظ النجف الأشرف يعلن المصادقة على مسار طريق التنمية

2024-02-01 07:30:02 - المصدر: واع

النجف الأشرف- واع - حيدر فرمان

أعلن محافظ النجف الأشرف، ماجد الوائلي، اليوم الخميس، المصادقة على الأراضي الواقعة ضمن الحدود الإدارية بالمحافظة الخاصة بمشروع طريق التنمية.

وقال الوائلي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تمت المصادقة على المحضر المشترك لمسار مشروع طريق التنمية، الذي يضم مسارين وهما خط سكك الحديد والطريق البري السريع".

وأشار إلى، أن "طريق التنمية من المشاريع الستراتيجية الكبيرة، وسيسهم في تطوير الحركة الاقتصادية وتوسيع آفاق التنمية في مختلف المجالات".

وأكد الوائلي "حرص إدارة المحافظة على توفير كافة المتطلبات لإنجاح المشروع ".

من جهته، أشار مدير عام السكك الحديد، يونس خالد، إلى أنه "تمت مناقشة كافة الجوانب الفنية والإدارية الخاصة بمشروع طريق التنمية"، مؤكداً "إمكانية حسم التعارضات من أجل استكمال أعمال التصاميم الخاصة بالمشروع".