العراق يشارك بأربعة رباعين في بطولة آسيا لرفع الأثقال

2024-02-01 07:48:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لرفع الأثقال، يوم الخميس، أن أربعة رباعين سيمثلون منتخب العراق في بطولة آسيا التي تستضيفها أوزبكستان لمدة عشرة أيام.

وقال المنسق الإعلامي للاتحاد قاسم شلاگة، لوكالة شفق نيوز، إن "المنتخب العراقي أنهى معسكره التدريبب أمس في أوزبكستان وسيدخل المنافسات اليوم الخميس بعد إجراء عمليات الوزن والفحص، ونحن نسعى لتحقيق نتائج جيدة في هذه البطولة كونها مؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024".

وأضاف أن "أربعة رباعين فقط سيمثلون أثقال العراق في البطولة الآسيوية تنطلق منافساتها اليوم وتستمر حتى العاشر من الشهر الجاري، وهم صفاء راشد بوزن 89كغم، وقاسم حسن بوزن 102كغم، وحيدر علي عسكر بوزن 102كغم، وعلي عمار بسر بوزن +109كغم".

وأشار إلى أن "المنتخب العراقي استعد منذ وقت مبكر للبطولة بمعسكر تدريبي في أربيل بغية إيصال الجهاز الفني للجاهزية من أجل تسجيل أرقاماً تتيح لنا المنافسة وتحقيق الأوسمة الملونة بالإضافة إلى خطف بطاقات التأهل إلى أولمبياد باريس 2024".