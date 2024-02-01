الحكيم يبلغ بلاسخارت: ندعم مفاوضات انهاء مهام التحالف الدولي في العراق

2024-02-01 09:18:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

إلتقينا صباح اليوم ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق السيدة جنين بلاسخارت، واستعرضنا التطورات السياسية في العراق والمنطقة والعلاقة البينية بين العراق والأمم المتحدة، حيث أكدنا أهمية الانتقال إلى مرحلة الشراكات الثنائية مع المنظمة الدولية بعد أن تجاوز العراق أغلب التحديات على المستوى الداخلي والخارجي، كما شددنا على حفظ الاستقرار المتحقق بتضحيات العراقيين من كافة المكونات، وبيّنا أهمية مجالس المحافظات و الحكومات المحلية القادمة لتعزيز الاستقرار وإدامة عجلة الإعمار والتنمية، وأبدينا دعمنا الكامل للحكومة العراقية في إدارة التفاوض مع التحالف الدولي لمواجهة الإرهاب لإنهاء مهامه والانتقال إلى مرحلة العلاقات الثنائية بما يخدم الجانبين.

دعونا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه أزمة غزة، وقلنا إن السكوت تجاه الإبادة الجماعية لشعب أعزل يمثل استهدافا صارخا للقيم والمبادئ والقوانين الدولية، وطالبنا بوقف الحرب وإدخال المساعدات وإغاثة النازحين الذين يفترشون الأرض في هذا البرد القارس.



