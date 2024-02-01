الجنائية المركزية تصدر حكمين بالإعدام بحق اثنين من تجار المخدرات

2024-02-01 09:18:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية، اليوم الخميس (1 شباط 2024)، حكمين بالاعدام بحق اثنين من تجار المخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.

وذكر اعلام القضاء في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "المحكمة الجنائية المركزية أصدرت حكمين بالاعدام بحق اثنين من تجار المخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة".

وأضاف أن "المدانين ضبط بحوزتهم (1) كيلو ونصف من مادة الامفيتامين المخدرة وبندقية كلاشنكوف".

وتابع أن "الحكم صدر استناداً لإحكام المادة 27/ اولاً من قانون المخدرات و المؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة مواد الاشتراك 47و 48و 49من قانون العقوبات".







