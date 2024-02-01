2024-02-01 09:24:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

يسرُ جهاز مكافحة الإرهاب أن يعلنَ للمتقدمين على ملاك جهازنا بقُربِ إرسال رسائل نصية للمقبولين بالقرعة الإلكترونية عبر بوابة اور الالكترونية للخدمات الحكومية بعنوان (IRAQI_NDC) على أرقام الهواتف التي تم تقديم الاستمارة من خلالها تحتوي الرسائل على تاريخ ومكان المقابلة مستصحبين معهم :

اولا. المستمسكات الاصلية والمستنسخة.

ثانيا. صور شخصية عدد (٤).

ثالثا. استمارة التقديم ورقية او عبر الهاتف النقال تحتوي على الباركود.

رابعا. وثيقة التخرج (اصلية + مصورة).

خامسا. مستلزمات الفحص البدني (ملابس رياضية وغيرها).

سادسا. جمع كافة المستمسكات اعلاه في فايل مانيلا.





ونكررُ تنويهنا السابق لشبابنا الواعي أن لايتابعوا او يتعاملوا او يروجوا لأي رقم هاتف او صفحة من صفحات التواصل الإجتماعي في مايخص موضوع الأسماء المقبولة لأنها لن تعلن في أي منصة للتواصل الاجتماعي او وسيلة إعلام .