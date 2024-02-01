السيد الحكيم: مجالس المحافظات والحكومات المحلية القادمة ستعزز الاستقرار لإدامة عجلة الإعمار

2024-02-01 09:48:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، اليوم الخميس، أهمية الانتقال إلى مرحلة الشراكات الثنائية مع المنظمة الدولية، فيما لفت الى أن مجالس المحافظات والحكومات المحلية القادمة ستعزز الاستقرار لإدامة عجلة الإعمار.وذكر السيد الحكيم في تغريدة على منصة (إكس) تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، أننا "التقينا صباح اليوم، بممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت، واستعرضنا التطورات السياسية في العراق والمنطقة والعلاقة البينية بين العراق والأمم المتحدة".وأكد، على "أهمية الانتقال إلى مرحلة الشراكات الثنائية مع المنظمة الدولية بعد أن تجاوز العراق أغلب التحديات على المستوى الداخلي والخارجي".وشدد السيد الحكيم، على "حفظ الاستقرار المتحقق بتضحيات العراقيين من كافة المكونات"، مبيناً "أهمية مجالس المحافظات والحكومات المحلية القادمة لتعزيز الاستقرار وإدامة عجلة الإعمار والتنمية، وأبدينا دعمنا الكامل للحكومة العراقية في إدارة التفاوض مع التحالف الدولي لمواجهة الإرهاب لإنهاء مهامه والانتقال إلى مرحلة العلاقات الثنائية بما يخدم الجانبين".ودعا المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته تجاه أزمة غزة"، مؤكداً أن "السكوت تجاه الإبادة الجماعية لشعب أعزل يمثل استهدافاً صارخاً للقيم والمبادئ والقوانين الدولية".وطالب السيد الحكيم، بـ"وقف الحرب وإدخال المساعدات وإغاثة النازحين الذين يفترشون الأرض في هذا البرد القارس".