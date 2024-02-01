مستشار رئيس الوزراء: تأهيل الشباب يصنع قادة مؤثرين في المستقبل

2024-02-01 09:54:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الشباب، عضو المجلس الأعلى لشؤون الشباب، قاسم الظالمي، اليوم الخميس، أن تأهيل الشباب يصنع قادة مؤثرين في المستقبل.

وقال الظالمي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "سفراء الشباب هم قادة المستقبل"، لافتاً إلى أن "بناء جسور التواصل مع سفراء الشباب هو بداية الطريق نحو تأهيل قادة المستقبل".

وأكد مستشار رئيس الوزراء، أن "تأهيل الشباب يصنع قادة مؤثرين".

وأطلق المجلس الأعلى للشباب، السبت الماضي، برنامج سفراء الشباب، برعاية رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني.