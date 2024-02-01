العراق يوقف استقبال طلبات سمات الدخول ويعتمد آلية إلكترونية بديلة

2024-02-01 09:54:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

تنويه هام من مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة بخصوص سمات الدخول

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تنفيذاً لتوجيهات السيد وزير الداخلية، بتسهيل الإجراءات وانتشار الأتمتة في العمل اختصاراً للوقت والتكلفة وللقضاء على الروتين، وبإشراف السيد المدير العام اللواء الحقوقي نشأت ابراهيم الخفاجي، تقرر ايقاف استقبال طلبات سمات الدخول (الزيارة) وسيتم اعتماد الطلبات الالكترونية فقط عبر الرابط ادناه اعتباراً من اليوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/٢/١ لذا اقتضى التنويه.

يتبع...