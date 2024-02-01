2024-02-01 10:06:02 - المصدر: واع

بغداد - واعيواصل منتخبنا الوطني لكرة السلة معسكره التدريبي الداخلي الذي تضيفه محافظة دهوك تحضيراً للمشاركة في النافذة الأولى من التصفيات المشتركة لأمم آسيا وكأس العالم، المقرر لها أن تنطلق في الثالث والعشرين من الشهر الحالي.وقال مدرب اللياقة البدنية لمنتخبنا الوطني علي أحمد في تصريح لصحيفة (الصباح) تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" تدريبات منتخبنا متواصلة بوحدات يومية مكثفة من أجل رفع معدل جاهزيته فنياً وبدنياً قبل المشاركة في النافذة الآسيوية الأولى"، مبيناً أن" الوحدة التدريبية الصباحية شملت القوة البدنية مع التركيز على رفع أوزان خفيفة بغية زيادة القوة العضلية، أما المسائية فتضمنت شرح الأساليب التكتيكية والتوجيهات الخططية وزيادة النسبة التهديفية من داخل وخارج القوس".وأشار أحمد إلى أن " اتحاد اللعبة داعم وبقوة لمسيرة المنتخب، إذ هيأ جميع المستلزمات التي من شأنها إنجاح مشاركته المقبلة، بما يسهم في تعزيز سمعة رياضتنا خارجياً ، فضلاً عن الظهور المشرف في المسابقة والسعي إلى تحقيق نتائج متميزة تليق باسم العراق".