2024-02-01 10:30:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف لويس كاسترو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، الموقف الرسمي لكريستيانو رونالدو من مباراة النصر وإنتر ميامي الأمريكي.

وتنتظر جماهير كرة القدم حول العالم مواجهة رونالدو وميسي مساء اليوم في كأس موسم الرياض.

وبحسب تصريحات كاسترو التي نشرتها صحيفة الشرق الأوسط، فإن رونالدو في المرحلة الأخيرة من التعافي من إصابته، بالتالي سيغيب عن مباراة إنتر ميامي مساء اليوم الخميس على ملعب المملكة أرينا.

وتاريخيًّا التقى ميسي ورونالدو في 39 مباراة بكل البطولات، بواقع 17 مواجهة في الدوري الإسباني، و7 مرات في دوري أبطال أوروبا، و6 في كأس الملك الإسباني و6 في كأس السوبر، فضلًا عن مباراتين وديتين مع المنتخبات، ومباراة في كأس موسم الرياض.

20 انتصارًا كانت حصيلة ميسي، في حين حقق رونالدو الفوز في 13 مباراة، أما التعادل فخيّم على مجريات 6 مواجهات بينهما.

يذكر أن إنتر ميامي الأمريكي سيختتم جولته الآسيوية استعدادًا للموسم الكروي الجديد بمواجهة فريق هونغ هونغ يوم الـ4 من فبراير المقبل، ويختتم الجولة بلقاء فيسيل كوبي الياباني يوم الـ7 من الشهر ذاته بطوكيو.