كربلاء المقدسة تمنع دخول فسائل النخيل إلى المحافظة

2024-02-01 10:36:02 - المصدر: واع

كربلاء المقدسة – واع - عباس الرحيميأعلن قسم وقاية المزروعات بمديرية زراعة كربلاء المقدسة، اليوم الخميس، عن اتخاذ حزمة من الإجراءات الوقائية لحماية بساتين النخيل من خطر الإصابة بـ(حشرة سوسة النخيل الحمراء)"، فيما أشار إلى منع دخول فسائل النخيل وأجزائها الاخرى إلى المحافظة.وقال رئيس القسم ماجد حميد البهادلي لوكالة الانباء العراقية (واع): إن "قسم وقاية المزروعات في مديرية زراعة كربلاء المقدسة نفذ حزمة من الإجراءات الوقائية لحماية بساتين النخيل في المحافظة من خطر الإصابات بـ(سوسة النخيل) خصوصا بعد ظهور هذه الآفة الخطرة في عدد من المحافظات"، مبيناً أن "أهم الاجراءات التي تم اتخاذها هي نشر الإعلانات والبوسترات في الشعب الزراعية والفلاحية ومداخل المحافظة لتوعية المواطنين وإعلامهم بقرار المحافظ بمنع دخول النخيل إلى محافظة كربلاء المقدسة من داخل البلاد وخارجها".وأضاف البهادلي أنه "تم عقد ندوات إرشادية لمنتسبي السيطرات بالتعاون مع قسم السيطرات الخارجية لتعريفهم بخطر آفة سوسة النخيل وأهمية منع دخول فسائل النخيل وأجزائها الاخرى إلى المحافظة عبر السيطرات خشية انتقال هذه الحشرة من المحافظات التي ظهرت فيها اصابة بحشرة سوسة النخيل الحمراء ".وأشار إلى "عقد أكثر من (30) ندوة إرشادية بالتعاون مع قسم الإرشاد الزراعي والمركز الإرشادي بحضور أصحاب البساتين من مختلف مناطق المحافظة وتعريفهم بـ(حشرة سوسة النخيل) ودورهم في حماية بساتينهم عبر الابلاغ عن أي حالة إصابة مشتبهة ،وعدم زراعة الفسائل المنقولة من المحافظات الاخرى كما تمت طباعة منشور تعريفي بحشرة سوسة النخيل وتوزيعها على الفلاحين".وأكد أن "قسم الوقاية ووحداته في الشعب الزراعية كافة مازالت مستمرة بحملة التحري والتفتيش عن سوسة النخيل في بساتين المحافظة عبر نصب مصائد جاذبة وتغيير أماكن التنصيب لتلك المصائد بشكل دائم مع اخذ نقاط دلالة لها واعلام دائرة وقاية المزروعات في وزارة الزراعة" ،لافتاً إلى أن "التوعية والإرشاد واتخاذ إجراءات المنع والتحري هي أهم الإجراءات الوقائية لحماية بساتين المحافظة من سوسة النخيل الحمراء وعدم انتقالها من بساتين المحافظات المصابة"