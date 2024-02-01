ذوو الاحتياجات الخاصة في السليمانية يشكون تأخر منحهم: وضعنا سيء للغاية

2024-02-01 10:36:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ شكا اتحاد معوقي كوردستان، يوم السبت، تأخر منح ذوي الاحتياجات الخاصة بسبب ازمة الرواتب في عموم الاقليم، مشيراً الى ان وضع المعوقين سيء للغاية.

وقال سامان حسين رئيس اتحاد معوقي كوردستان لوكالة شفق نيوز، إن "عدد المعوقين في السليمانية هو نحو 16 الف معوق مسجل فعليا لدينا ولغاية الآن تم تسلم 11 الفا و300 شهادة إثبات حياة منهم، وهذا يعني أن قرابة 4500 آخرين لم يجلبوا تلك الوثيقة التي قد تتسبب في قطع المنح الحكومية لهم".

وأضاف أن "هذه الآلية هي نفسها التي تعتمدها الحكومة الاتحادية في التعامل مع المعوقين، وذوي الاحتياجات الخاصة، ونحن التزمنا بتلك الآلية ومن الممكن أن تتحول منح و رواتب المعوقين إلى بغداد".

وعن تأثيرات الأزمة المالية على شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة أكد سامان أن "هذه الشريحة هي الاكثر تضررا من غيرها وذلك لعدة الأسباب أولها أن المنح الحكومية المقدمة لهم هي قليلة جدا و بتأخيرها تكون الأزمة مضاعفة، اما السبب الآخر أن هؤلاء هم من لا يستطيعون توفير بديل مالي لهم بسبب عدم استطاعتهم من القيام بالأعمال الطبيعية وغيرها من الانعكاسات السلبية".

وبين حسين أن "أغلب الذين لم يجلبوا استمارات إثبات الحياة هو بسبب وضعهم المادي، وعدم توفر الأموال للحصول على تلك الوثيقة"، مطالبا حكومة الإقليم بالاهتمام بهذه الشريحة وصرف منحها في وقتها المحدد وزيادتها.