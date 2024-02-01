2024-02-01 10:48:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -





أعلنت وزارة العدل عن الموقف الشهري لدائرة الاصلاح العراقية بعدد المطلق سراحهم من الاقسام الاصلاحية خلال ‏شهر كانون الثاني الماضي لعام 2024 ، حيث بلغ العدد الكلي للمفرج عنهم خلال شهر كانون الثاني (653) نزيلاً في بغداد والمحافظات ، بقرار تمييزي او انتهاء مدة المحكومية .





واضافت الوزارة أن الدائرة تتابع بشكل مستمر آلية ‏إطلاق السراح بعد انتهاء كافة الإجراءات القانونية، حرصا ‏منها على إتمام عملها بالشكل الأمثل‎. ‎





يتبع...