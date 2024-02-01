العدل تعلن إطلاق سراح 653 نزيلاً خلال كانون الثاني لعام 2024
2024-02-01 10:48:12 - المصدر: بغداد اليوم
بغداد اليوم -
أعلنت وزارة العدل عن الموقف الشهري لدائرة الاصلاح العراقية بعدد المطلق سراحهم من الاقسام الاصلاحية خلال شهر كانون الثاني الماضي لعام 2024 ، حيث بلغ العدد الكلي للمفرج عنهم خلال شهر كانون الثاني (653) نزيلاً في بغداد والمحافظات ، بقرار تمييزي او انتهاء مدة المحكومية .
واضافت الوزارة أن الدائرة تتابع بشكل مستمر آلية إطلاق السراح بعد انتهاء كافة الإجراءات القانونية، حرصا منها على إتمام عملها بالشكل الأمثل.
يتبع...