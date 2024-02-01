اخبار العراق الان

الرئيسيةبغداد اليوممنوعات › العدل تعلن إطلاق سراح 653 نزيلاً خلال كانون الثاني لعام 2024

العدل تعلن إطلاق سراح 653 نزيلاً خلال كانون الثاني لعام 2024

العدل تعلن إطلاق سراح 653 نزيلاً خلال كانون الثاني لعام 2024
العدل تعلن إطلاق سراح 653 نزيلاً خلال كانون الثاني لعام 2024
2024-02-01 10:48:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -  


أعلنت وزارة العدل عن الموقف الشهري لدائرة الاصلاح العراقية  بعدد المطلق سراحهم من الاقسام الاصلاحية  خلال ‏شهر كانون الثاني الماضي لعام 2024 ، حيث بلغ العدد الكلي للمفرج عنهم خلال شهر كانون الثاني (653) نزيلاً في بغداد والمحافظات ، بقرار تمييزي او انتهاء مدة المحكومية .


واضافت الوزارة أن الدائرة  تتابع بشكل مستمر آلية ‏إطلاق السراح بعد انتهاء كافة الإجراءات القانونية، حرصا ‏منها على إتمام عملها بالشكل الأمثل‎. ‎


يتبع...

واصل المتابعة على بغداد اليوم