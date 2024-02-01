2024-02-01 10:54:01 - المصدر: واع

بغداد ـ واع ـ حسن الفواز

أعلنت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة في وزارة الداخلية، اليوم الخميس، أن عدد المسجلين بنظام المعلومات المدني للبطاقة الوطنية بلغ 35 مليوناً، فيما أشارت الى أن اعتماد الآلية الإلكترونية سهل منح البطاقة الوطنية خلال 48 ساعة.

وقال مدير مديرية الأحوال المدنية، اللواء نشأت الخفاجي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المديرية اعتمدت آلية إلكترونية في استقبال المواطنين وخاصة في مشروعي الجوازات والبطاقة الوطنية"، مبيناً أن "اعتماد الآلية جاء تنفيذاً لمفردات البرنامج الحكومي المعد من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء وبتوجيه من وزير الداخلية عبد الأمير الشمري".

وأوضح الخفاجي، أن "عدد المسجلين في نظام المعلومات المدني للبطاقة الوطنية بلغ 35 مليون مواطن"، منوهاً إلى "اعتماد آلية تسجيل إلكترونية موحدة في المحافظات كافة".

وأضاف، أن "هناك توافداً كبيراً من قبل المواطنين على البطاقة الموحدة"، مشيراً إلى أن "العمل جارٍ على اعتماد البطاقة الوطنية كمستمسك وحيد في التقديم على المعاملات كافة بناء على البيان الصادر من وزارة الداخلية بهذا الشأن".

وأردف، بأن "دوائر المديرية تشهد زخماً من قبل المواطنين، إلا أنه تم وضع آلية تنظيم موسعة من أجل تسهيل إتمام المعاملة من دون تعقيد، إذ تستقبل دوائر المديرية والبالغ عددها 328 دائرة في عموم المحافظات بما في ذلك إقليم كردستان، ما يقارب 50 ألف مواطن يومياً".

ونوه، إلى أن "اعتماد الآلية الإلكترونية وتنظيم العمل داخل الدوائر أتاحا للمواطن الحصول على البطاقة الوطنية خلال مدة 48 ساعة من تاريخ التقديم".