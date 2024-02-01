القضاء يبحث معالجة الإشكاليات التي تتعلق بعمل اللجنة الأولمبية
2024-02-01 10:54:01 - المصدر: واع
بغداد ـ واع
بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان ورئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية عقيل مفتن ، اليوم الخميس، معالجة الإشكاليات التي تتعلق بعمل اللجنة الأولمبية.
وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان استقبل اليوم ، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية عقيل مفتن".
وأضاف البيان، أن "الطرفين بحثا معالجة الإشكاليات التي تتعلق بعمل اللجنة الأولمبية وفق القانون بما يخدم مسيرة الرياضة العراقية".
بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان ورئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية عقيل مفتن ، اليوم الخميس، معالجة الإشكاليات التي تتعلق بعمل اللجنة الأولمبية.
وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان استقبل اليوم ، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية عقيل مفتن".
وأضاف البيان، أن "الطرفين بحثا معالجة الإشكاليات التي تتعلق بعمل اللجنة الأولمبية وفق القانون بما يخدم مسيرة الرياضة العراقية".