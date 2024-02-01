القضاء يبحث معالجة الإشكاليات التي تتعلق بعمل اللجنة الأولمبية

2024-02-01 10:54:01 - المصدر: واع

بغداد ـ واعبحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان ورئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية عقيل مفتن ، اليوم الخميس، معالجة الإشكاليات التي تتعلق بعمل اللجنة الأولمبية.وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان استقبل اليوم ، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية عقيل مفتن".وأضاف البيان، أن "الطرفين بحثا معالجة الإشكاليات التي تتعلق بعمل اللجنة الأولمبية وفق القانون بما يخدم مسيرة الرياضة العراقية".