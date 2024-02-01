وزيرا الخارجية العراقي والسعودي يبحثان تداعيات "هجوم الأردن" و يدرسان "السيناريوهات المحتملة"

2024-02-01 12:12:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أجرى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم الخميس، إتصالاً هاتفياً مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان آل سعود.

وبحث الجانبان خلال الإتصال الهاتفي بحسب بيان لاعلام الوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، "الهجوم الأخير على موقع عسكري أمريكي في الأردن وتداعياته، كما تم دراسة مختلف السيناريوهات المحتملة والمتعلقة بالوضع الأمني والعسكري في المنطقة".

وأكد حسين، "ضرورة إستمرار التواصل والتنسيق بين بغداد والرياض من أجل إبعاد خطر الحرب الشاملة عن المحيط الإقليمي وحماية أمن البلدين".

ويوم الأحد 27 كانون الثاني الجاري، أعلن أعلن الجيش الأميركي، مقتل ثلاثة من جنوده وإصابة نحو 25 آخرين بهجوم لمسيرة استهدف قاعدة تضم قوات أميركية في الأردن.

وذكرت وسائل إعلام أميركية أن الموقع المستهدف هو "البرج 22"، وهو موقع عسكري صغير في الأردن، بالقرب من حدود البلاد مع سوريا.

وأمس الأربعاء، اتهم البيت الأبيض، "المقاومة الاسلامية في العراق" بالوقوف وراء الهجوم.