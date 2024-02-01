2024-02-01 12:24:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

إستردت وزارة التربية/المديرية العامة للتربية في النجف الاشرف مبلغا ماليا قدره (٣٠٠) مليون دينار عراقي من مزدوجي الرواتب بعد إجراء عملية التقاطع الوظيفي لمنتسبي المديرية بالتنسيق مع الوزارات المعنية والدوائر الحكومية في المحافظة في خطوة تسير إتجاه الحد من الاحتيال والفساد الإداري والمالي .





وكشف المكتب الإعلامي في وزارة التربية إستمرار لجان التقاطع الوظيفي إجراء التحقيقات الادارية لمزدوجي الرواتب في جميع المديريات العامة للتربية ضمن السياقات القانونية و التعليمات الوزارية النافذة،مستنفرة جهودها للتمكن من القضاء على الظواهر السلبية تحقيقا الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد