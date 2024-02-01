2024-02-01 12:36:13 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

أكد الخبير الاقتصادي والأكاديمي في جامعة جيهان نوار السعدي، اليوم الخميس (1 شباط 2024) ، أن أزمة الدولار أصبحت "مشكلة مزمنة" تحتاج لحلول "جريئة" من الحكومة وليس الاكتفاء بإجراءات البنك المركزي فقط.

وقال السعدي في حديث لـ "بغداد اليوم" ، إنه "منذ عقدين من الزمن والعراق يعاني من مشاكل تراكمية وخاصة في مسألة التجارة مع الدول المتعاقبة من قبل الولايات المتحدة".

وأضاف السعدي، أن "التجارة مع إيران وسوريا يغطيها الطلب النقدي، والعراق يحتاج إلى 30 مليون دولار لتغطية التجارة مع إيران فقط، ولو تخطى الدولار حاجز الـ 200 ألف دينار فستبقى التجارة مع إيران مربحة".

وأشار إلى أنه "من دون السيطرة على المنافذ الحدود وفرض غرامات على التجار فلن تستطيع الحكومة الحد من نزيف الدولار اليومي"، مبينا أنه "لهذا السبب سيتم شراء الدولار من قبل السوق الموازي لغرض تغطية التجارة مع إيران".

وتشهد البلاد منذ اشهر عديدة ارتفاعا باسعار صرف الدولارمتخطيا الـ150 الف دينار لكل 100 دولار، في حين تحاول الحكومة والبنك المركزي السيطرة على سعر الصرف المقر من قبلهما في السوق الموازي بملاحقة المضاربين من جهة واتخاذ جملة من الاجراءات من جهوة اخرى.