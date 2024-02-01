بعثة المنظمة الدولية للهجرة تكشف عن أهداف اتفاقية المساهمة لإنعاش الاقتصاد العراقي

2024-02-01 13:00:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واع ـ وسام الملا

كشفت بعثة المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الخميس، عن أهداف اتفاقية المساهمة لإنعاش الاقتصاد العراقي، فيما أشارت الى أن تنفيذ المشاريع يتم بالتعاون مع الحكومة العراقية.

وقال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في العراق جورجي جيكاوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "اتفاقية المساهمة لإنعاش الاقتصاد العراقي مهمة جداً "، معرباً عن "شكره للدعم الألماني لتوفير الدعم المالي".

وأضاف، أن "المشروع يهدف الى خلق فرص العمل وتطوير المجتمعات الهشة اقتصادياً والتي تعاني من قلة الموارد".

وأوضح، أن "مشاريع الهجرة الدولية تتم جميعها بالتعاون مع الحكومة العراقية وهي شريك أساسي في العمل وخصوصاً مع وزارة التخطيط والهجرة والمهجرين ووزارة العمل والنقابات وغرفة التجارة".

ودعا، الى "دراسة واقع المجتمعات وتنفيذ المشاريع بغية توفير فرص العمل لها".