الثالث خلال أسبوع.. اعتقال تاجر مخدرات إيراني في العراق

2024-02-01 13:18:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، بإلقاء القبض على تاجر مخدرات إيراني الجنسية في قضاء خانقين شمال شرقي محافظة ديالى، بعملية هي الثانية من نوعها في ديالى، والثالثة على مستوى العراق خلال أسبوع واحد.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "قوة أمنية تمكنت من اعتقال المتهم (ع.ا.ح) وهو إيراني الجنسية، وبحوزته 1 كغم من مادة الكريستال المخدرة، في مدينة خانقين".

وأضاف المصدر، أن "المعتقل تاجر مخدرات وفقا للمعلومات الأولية بناءً على الكمية الكبيرة من الممنوعات التي ضبطت بحوزته، وتم نقله إلى مركز توقيف بعد صدور قرار بتوقيفه وفقا للقانون".

واعتقلت قوات الأمن العراقية، الأسبوع الماضي تاجر مخدرات إيراني الجنسية بحوزته 1 كغم من الكريستال أثناء محاولته الدخول إلى ديالى، عبر منفذ سومار الحدودي من جهة مندلي.

وكان مصدر أمني قد أفاد أمس الأربعاء، باعتقال تاجر مخدرات "خطير" يحمل الجنسية الإيرانية وسط محافظة البصرة أقصى جنوبي العراق.