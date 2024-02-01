مع نهاية الأسبوع .. أسعار الدولار تعاود الارتفاع في بغداد و أربيل مع الإغلاق

2024-02-01 13:36:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي في بغداد ، يوم الخميس، و في أربيل عاصمة إقليم كوردستان مع إغلاق البورصة .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 152250 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 151800 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصرافة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 153250 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 151250 دينارا مقابل 100 دولار.

وفي أربيل سجل الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 151900 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 151800 دينار مقابل 100 دولار.