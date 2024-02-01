2024-02-01 13:42:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت السفارة الامريكية لدى العراق، يوم الخميس، تسليم أكثر من 200 ألف طن من الأرز إلى الأسر العراقية في العام 2023.

جاء ذلك وفقا لمنشور لها على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تحت عنوان "الولايات المتحدة والعراق شركاء في الأمن الغذائي والتجارة"

ووفقا للمنشور، فقد "ساهم المزارعون الأمريكيون بفاعلية في استقرار الأمن الغذائي في العراق".

وذكرت السفارة في المنشور ذاته، إنه "مع التركيز على تعزيز الشراكات وتبادل المعرفة الزراعية، تساهم مهمة التجارة الأمريكية "من المزرعة إلى المائدة" في العراق في تحقيق تأثير دائم معاً وتمهيد الطريق لمستقبل مزدهر".