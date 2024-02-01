كاساس يعدل عن قرار ترك المنتخب العراقي والسوداني يحقق بأحداث المؤتمر الصحفي

2024-02-01 13:42:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الخميس، عدول مدرب المنتخب خيسوس كاساس عن قرار ترك اسود الرافدين، مشيراً الى ان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجه بإجراء تحقيق بالأحداث التي رافقت المؤتمر الصحفي لكاساس.

وقال عضو الاتحاد غالب الزاملي لوكالة شفق نيوز، إن "السوداني التقى اليوم بمدرب المنتخب الوطني خيىسوس كاساس ورئيس الاتحاد عدنان درجال، وجرت خلال اللقاء مناقشة مشاركة العراق في بطولة آسيا والأحداث التي شهدها المؤتمر الصحفي في قطر وفتح تحقيق بالموضوع".

واضاف الزاملي، ان "السوداني وعد بتأمين كل متطلبات النجاح والحماية والتطمينات"، مبديا اهتمامه وتمسكه بالمدرب كاساس لخدمته منتخب العراق ولاسيما بعد ان شهد تطورا في المستوى بعهده".

واكد عضو الاتحاد ان "المدرب كاساس عدل عن موضوع تفكيره بترك المنتخب العراقي من عدمه، وقرر المواصلة بمهمته مدربا للمنتخب".

وكان كاساس أعلن في تصريح للصحف الاسبانية انه وبعد الذي حدث في المؤتمر الصحفي بعد لقاء العراق والاردن من تداعيات مرفوضة، قرر ان يغادر العراق ليتباحث مع أهله وذويه لاتخاذ القرار النهائي بشأن بقائه او تركه للمنتخب العراقي.